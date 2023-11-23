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«Бостон» переиграл «Милуоки» и закрепился на первой строчке в Восточной конференции

«Бостон» переиграл «Милуоки» и закрепился на первой строчке в Восточной конференции
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Сегодня, 23 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 119:116.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Милуоки» Брук Лопес. На его счету сегодня 28 очков и семь подборов. Вплотную к нему подобрался его партнёр по команде Дэмьен Лиллард. В его активе 27 очков, пять отскоков и пять результативных передач. Греческий форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл: 21 очко и 13 подборов.

В составе «Бостона» больше всего очков набрал форвард Джейлен Браун — 26. К ним он также прибавил восемь ассистов. Дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум: 23 очка и 11 подборов. Тяжёлый форвард Кристапс Порзингис добавил 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 23, Порзингис - 21, Уайт - 13, Хорфорд - 11, Притчард - 10, Хозер - 10, Холидэй - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Милуоки Бакс: Лопес - 28, Лиллард - 27, Адетокунбо - 21, Миддлтон - 12, Джексон - 7, Бисли - 6, Боучэмп - 5, Портис - 4, Пэйн - 3, Коннотон - 3, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
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