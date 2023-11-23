«Бостон» переиграл «Милуоки» и закрепился на первой строчке в Восточной конференции

Сегодня, 23 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 119:116.

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Милуоки» Брук Лопес. На его счету сегодня 28 очков и семь подборов. Вплотную к нему подобрался его партнёр по команде Дэмьен Лиллард. В его активе 27 очков, пять отскоков и пять результативных передач. Греческий форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл: 21 очко и 13 подборов.

В составе «Бостона» больше всего очков набрал форвард Джейлен Браун — 26. К ним он также прибавил восемь ассистов. Дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум: 23 очка и 11 подборов. Тяжёлый форвард Кристапс Порзингис добавил 21 очко.