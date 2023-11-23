Никола Йокич подслушивает разговоры соперников во время паузы. Видео

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда уступила со счётом 119:124.

За 40 секунд до конца основного времени Йокич демонстративно подошёл к соперникам во время паузы и начал подслушивать разговоры. К сербскому баскетболисту также присоединился тяжёлый форвард Аарон Гордон, ранее выступавший за клуб из Флориды.

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Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 30 очков (12 из 18 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), 13 подборов, 12 результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+4».