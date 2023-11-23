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Никола Йокич подслушивает разговоры соперников во время паузы. Видео

Никола Йокич подслушивает разговоры соперников во время паузы. Видео
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда уступила со счётом 119:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 40 секунд до конца основного времени Йокич демонстративно подошёл к соперникам во время паузы и начал подслушивать разговоры. К сербскому баскетболисту также присоединился тяжёлый форвард Аарон Гордон, ранее выступавший за клуб из Флориды.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 30 очков (12 из 18 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), 13 подборов, 12 результативных передач и три перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+4».

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
124 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Энтони - 20, Инглс - 12, Вагнер - 12, Саггс - 10, Айзек - 9, Битадзе - 6, Харрис - 5, Блэк, Хьюстан, Океке, Скофилд
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Портер - 25, Гордон - 15, Джексон - 14, Браун - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Строутер - 7, Ннаджи - 3, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Пикетт
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