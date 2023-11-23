Грег Попович обратился к зрителям, чтобы те не мешали Каваю Леонарду исполнять штрафные

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович обратился к зрителям во время того, как лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пробивал штрафные.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Извините меня, я на секунду. Пожалуйста, прекратите букать и дайте баскетболистам спокойно играть. Это не то, кем мы являемся», — заявил Попович. После заявления тренера фанаты стали более усиленно мешать игроку.
Инцидент произошёл во время матча между «Сан-Антонио» и «Клипперс». На момент публикации новости «Лос-Анджелес» ведёт в счёте — 97:82.
Леонард провёл в техасской команде семь лет, где смог выиграть чемпионство в 2014 году, став обладателем награды MVP финала. В 2018 году Кавай был обменян в «Торонто» из-за разногласий с медицинским штабом команды.
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