Грег Попович обратился к зрителям, чтобы те не мешали Каваю Леонарду исполнять штрафные

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович обратился к зрителям во время того, как лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пробивал штрафные.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Извините меня, я на секунду. Пожалуйста, прекратите букать и дайте баскетболистам спокойно играть. Это не то, кем мы являемся», — заявил Попович. После заявления тренера фанаты стали более усиленно мешать игроку.

Инцидент произошёл во время матча между «Сан-Антонио» и «Клипперс». На момент публикации новости «Лос-Анджелес» ведёт в счёте — 97:82.

Леонард провёл в техасской команде семь лет, где смог выиграть чемпионство в 2014 году, став обладателем награды MVP финала. В 2018 году Кавай был обменян в «Торонто» из-за разногласий с медицинским штабом команды.