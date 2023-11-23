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Грег Попович обратился к зрителям, чтобы те не мешали Каваю Леонарду исполнять штрафные

Грег Попович обратился к зрителям, чтобы те не мешали Каваю Леонарду исполнять штрафные
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович обратился к зрителям во время того, как лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пробивал штрафные.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Извините меня, я на секунду. Пожалуйста, прекратите букать и дайте баскетболистам спокойно играть. Это не то, кем мы являемся», — заявил Попович. После заявления тренера фанаты стали более усиленно мешать игроку.

Инцидент произошёл во время матча между «Сан-Антонио» и «Клипперс». На момент публикации новости «Лос-Анджелес» ведёт в счёте — 97:82.

Леонард провёл в техасской команде семь лет, где смог выиграть чемпионство в 2014 году, став обладателем награды MVP финала. В 2018 году Кавай был обменян в «Торонто» из-за разногласий с медицинским штабом команды.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Сохан - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Джонсон - 15, Осман - 5, Джонс - 4, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Брэнэм, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 24, Харден - 16, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Коффи - 4, Хиланд, Такер, Браун, Диабате
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