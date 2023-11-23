«Миннесота» обыграла «Филадельфию» без Джоэла Эмбиида, Энтони Эдвардс набрал 31 очко

Сегодня, 23 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Филадельфия Сиксерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 112:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Сегодня на его счету 31 очко, шесть подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом отметился бигмен Карл-Энтони Таунс: 23 очка и 11 отскоков. Таким же достижением отличился французский центровой Руди Гобер: 13 очков и 11 подборов.

В составе «Филадельфии» три игрока смогли набрать по 16 очков: Тайриз Макси, Де'Энтони Мелтон и Маркус Моррис. Лидер команды Джоэл Эмбиид пропускал встречу из-за повреждения бедра. Таким образом, «Тимбервулвз» продолжают лидировать в таблице Западной конференции.