Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» обыграла «Филадельфию» без Джоэла Эмбиида, Энтони Эдвардс набрал 31 очко

«Миннесота» обыграла «Филадельфию» без Джоэла Эмбиида, Энтони Эдвардс набрал 31 очко
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Филадельфия Сиксерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 112:99.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. Сегодня на его счету 31 очко, шесть подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом отметился бигмен Карл-Энтони Таунс: 23 очка и 11 отскоков. Таким же достижением отличился французский центровой Руди Гобер: 13 очков и 11 подборов.

В составе «Филадельфии» три игрока смогли набрать по 16 очков: Тайриз Макси, Де'Энтони Мелтон и Маркус Моррис. Лидер команды Джоэл Эмбиид пропускал встречу из-за повреждения бедра. Таким образом, «Тимбервулвз» продолжают лидировать в таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Таунс - 23, Рид - 13, Гобер - 13, Милтон - 12, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 7, Конли - 5, Гарза - 1, Мур, Майнотт, Браун, Миллер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 16, Моррис - 16, Мелтон - 16, Харрис - 15, Рид - 10, Батюм - 6, Ковингтон - 5, Бамба - 4, Мартин - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Беверли - 2, Спрингер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android