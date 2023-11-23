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«Сан-Антонио» уступил «Клипперс» и потерпел 10 поражение подряд, Вембаньяма набрал 22 очка

«Сан-Антонио» уступил «Клипперс» и потерпел 10 поражение подряд, Вембаньяма набрал 22 очка
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Сегодня, 23 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, где сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали гости со счётом 109:102.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кавай Леонард. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 24 очками и восемью отскоками. Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 16 очков, шесть подборов и девять ассистов.

В составе «Сан-Антонио» больше всего очков набрал первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма — 22. К ним он также прибавил 15 подборов. Форвард Джереми Сохан закончил встречу с 19 очками, пятью отскоками и семью передачами. Техасская команда потерпела неудача в 10 матче подряд.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Сохан - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Джонсон - 15, Осман - 5, Джонс - 4, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Брэнэм, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 24, Харден - 16, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Коффи - 4, Хиланд, Такер, Браун, Диабате
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