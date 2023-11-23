«Сан-Антонио» уступил «Клипперс» и потерпел 10 поражение подряд, Вембаньяма набрал 22 очка

Сегодня, 23 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, где сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали гости со счётом 109:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кавай Леонард. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Пол Джордж отметился 24 очками и восемью отскоками. Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 16 очков, шесть подборов и девять ассистов.

В составе «Сан-Антонио» больше всего очков набрал первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньяма — 22. К ним он также прибавил 15 подборов. Форвард Джереми Сохан закончил встречу с 19 очками, пятью отскоками и семью передачами. Техасская команда потерпела неудача в 10 матче подряд.