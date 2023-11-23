Крис Пол досрочно завершил матч из-за перебора технических замечаний, удалял Скотт Фостер

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт 75:58 в пользу хозяев.

В конце второй четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол нарушил правила на лёгком форварде «Финикса» Кевине Дюранте. После этого Пол начал вести активную беседу с судьёй Скоттом Фостером, с которым защитник конфликтует. В итоге 38-летний ветеран завершил встречу из-за двух технических фолов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне Крис Пол принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 9,8 очка очка, делая 7,7 результативной передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 32,8.