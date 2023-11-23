Кавай Леонард отреагировал на освистывание со стороны болельщиков «Сан-Антонио»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу освистывания со стороны болельщиков «Сан-Антонио Спёрс», за который он выступал ранее.

«Если на мне не будет майки «Спёрс», они, вероятно, будут освистывать меня до конца моей карьеры», — приводит слова Леонарда аккаунт Legion Hoops в социальных сетях.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, где сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали гости со счётом 109:102. Самым результативным игроком встречи стал как раз Леонард. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.