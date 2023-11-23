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Кавай Леонард отреагировал на освистывание со стороны болельщиков «Сан-Антонио»

Кавай Леонард отреагировал на освистывание со стороны болельщиков «Сан-Антонио»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард дал комментарий по поводу освистывания со стороны болельщиков «Сан-Антонио Спёрс», за который он выступал ранее.

«Если на мне не будет майки «Спёрс», они, вероятно, будут освистывать меня до конца моей карьеры», — приводит слова Леонарда аккаунт Legion Hoops в социальных сетях.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона, где сошлись «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали гости со счётом 109:102. Самым результативным игроком встречи стал как раз Леонард. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Сохан - 19, Васселл - 18, Коллинс - 16, Джонсон - 15, Осман - 5, Джонс - 4, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Брэнэм, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 24, Харден - 16, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Тайс - 8, Мэнн - 6, Пауэлл - 5, Коффи - 4, Хиланд, Такер, Браун, Диабате
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