Тони Паркер и Алексей Федорычев намерены приобрести новую арену у «Лиона»

Президент французского АСВЕЛа Тони Паркер и Алексей Федорычев, владелец БК «Монако», входят в группу, которая намерена приобрести LDLC Arena, строительство которой началось в январе 2022 года и было завершено в ноябре 2023 года.

Согласно статье в газете Le Progres, Паркер подтвердил, что он и Федорычев входят в группу инвесторов, желающих приобрести LDLC Arena.

Однако мэры городов Виллербанн и Десин, Седрик Ван Стивендаль и Лоранс Фотра, не поддерживают идею продажи арены LDLC, расположенной в городе Десин-Шарпьё, иностранному инвестору.

«Я бы хотел, чтобы арена по возможности оставалась в собственности французов, а не продавалась по частям иностранным инвесторам. Мне обидно, что она только открылась, а они уже продают это прекрасное сооружение», — сказал Фотра.