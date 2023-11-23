Защитник «Барселоны» прокомментировал плохую форму команды

Защитник «Барселоны» Николас Лапровиттола в преддверии матча Евролиги с «Маккаби Тель-Авив» высказался по поводу формы команды, которая потерпела два поражения в последних трёх матчах.

«Мы должны корректировать наши действия. Неприятно терять такого игрока, как Веселы, но мы должны двигаться вперёд.

Физически я чувствую себя хорошо и собираюсь улучшать свои ощущения от игры к игре. Мы должны не бояться брать на себя ответственность. Когда мы проигрываем, мы должны брать на себя ответственность.

Не хочется жаловаться на такой график. У нас было время поговорить, потренироваться и подумать о том, что это была плохая неделя. Это нормально, когда так много игр и так много конкуренции, но мы в «Барсе»,, и от нас требуется побеждать в каждой игре и всегда быть на высоте. Мы должны думать о том, чтобы побеждать и оставаться на тех позициях, на которых мы находимся. У нас всё хорошо, но мы можем продолжать совершенствоваться», — приводит слова Лапровиттолы Mundo Deportivo.