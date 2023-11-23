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Майк Браун: Кайри Ирвинг является лучшим атакующим игроком в истории НБА

Майк Браун: Кайри Ирвинг является лучшим атакующим игроком в истории НБА
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Я думаю, что Кайри Ирвинг является лучшим атакующим игроком в истории НБА, если мы рассматриваем всех кандидатов без привязки к позициям и габаритам. Просто невероятно, как он проявляет себя при наборе очков. Меня поражает то, как он умеет преодолевать защиту команды и реализовывать мяч, несмотря на то, что его окружают соперники. Не понимаю, как он это делает. Я имею в виду его уникальный набор навыков», — приводит слова Брауна Sports Illustrated.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 104:101.

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