Майк Браун: Кайри Ирвинг является лучшим атакующим игроком в истории НБА

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Я думаю, что Кайри Ирвинг является лучшим атакующим игроком в истории НБА, если мы рассматриваем всех кандидатов без привязки к позициям и габаритам. Просто невероятно, как он проявляет себя при наборе очков. Меня поражает то, как он умеет преодолевать защиту команды и реализовывать мяч, несмотря на то, что его окружают соперники. Не понимаю, как он это делает. Я имею в виду его уникальный набор навыков», — приводит слова Брауна Sports Illustrated.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 104:101.