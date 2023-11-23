Видеообзор двух матчей Еврокубка от 23 ноября

В среду, 22 ноября, были сыграны очередные матчи 8-го тура группового этапа Еврокубка сезона-2023/24.

В группе А анлийский «Лондон Лайонс» одержал верх над словенской «Цедевитой Олимпия» — 101:95. Команда из Англии одержала шестую победу в турнире и занимает третье место в своей группе, а их соперник потерпел восьмое подряд поражение.

Еврокубок. «Лондон Лайонс» — «Цедевита Олимпия»:

В свою очередь, в группе B «Арис» (Греция) принимал в домашнем матче немецкий «Радиофарм Ульм» и проиграл ему со счётом 99:88 ОТ. Немецкий клуб одержал шестую победу в восьми сыгранных матчах. «Арис» потерпел пятое поражение.

Еврокубок. «Арис» — «Ратиофарм Ульм»:

В ещё одном матче игрового дня израильский «Хапоэль Тель-Авив» оказался сильнее испанского «Ховентуда» 103:99.

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.