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Арбитр объяснил причину, по которой удалил Криса Пола в игре с «Финиксом»

Арбитр объяснил причину, по которой удалил Криса Пола в игре с «Финиксом»
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Накануне состоялась очередная игра регулярного сезона НБА между «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» (123:115), которую разыгрывающий гостей Крис Пол не смог завершить из-за перебора технических фолов. Напомним, Пол вступил в словесную перепалку с арбитром игры Скоттом Фостером, который позже дал комментарии относительно своего решения.

«Пола изначально разозлил фол, зафиксированный на 23,5 секунде атаки. Технический фол был назначен ему за неспортивное поведение. Он продолжал жаловаться и получил второй неспортивный технический фол», — приводит слова Фостера официальный сайт NBA.

В нынешнем сезоне Крис Пол принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 9,8 очка очка, делая 7,7 результативной передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 32,8.

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