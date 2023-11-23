ЦСКА уверенно обыграл УНИКС в выездной игре Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал дома московский ЦСКА. Игра закончилась уверенной победой «армейцев» со счётом 79:66. Гости уверенно смотрелись по ходу всей игры и смогли удержать задел в 12 очков, созданный перед заключительной четвертью.

Наиболее результативным игроком встречи оказался французский форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. Отметим, что в составе хозяев по причине болезни отсутствовал американский защитник Маркос Найт.

Благодаря победному результату, ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. На их счету лишь одно поражение — от «Локомотив-Кубань». В свою очередь для УНИКСа это поражение стало третьим в сезоне.