Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» одолела «Маккаби» в концовке и другие результаты 23 ноября в Евролиге

23 ноября проходили матчи 10-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались команды из Израиля, Турции, Греции, Германии, Италии, Испании и Франции.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

АСВЕЛ — «Бавария» — 100:101 ОТ;

«Маккаби Тель-Авив» — «Барселона» — 90:92;

«Панатинаикос» — «Валенсия» — 90:73;

«Виртус Болонья» — «Фенербахче» — 87:79;

«Реал Мадрид» — «Альба» — 99:75.

Отметим матч АСВЕЛ — «Бавария», в котором команды овертайм, где набрали в сумме на двоих 53 очка.

Мадридский «Реал» провёл на данный момент в Евролиге девять матчей и выиграл все из них. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги. Следом расположились «Барселона» и «Виртус Болонья» (Италия).

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.