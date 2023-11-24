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«Барселона» одолела «Маккаби» в концовке и другие результаты 23 ноября в Евролиге

«Барселона» одолела «Маккаби» в концовке и другие результаты 23 ноября в Евролиге
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23 ноября проходили матчи 10-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались команды из Израиля, Турции, Греции, Германии, Италии, Испании и Франции.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

АСВЕЛ — «Бавария» — 100:101 ОТ;
«Маккаби Тель-Авив» — «Барселона» — 90:92;
«Панатинаикос» — «Валенсия» — 90:73;
«Виртус Болонья» — «Фенербахче» — 87:79;
«Реал Мадрид» — «Альба» — 99:75.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
23 ноября 2023, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
100 : 101
ОТ
Бавария
Мюнхен, Германия
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Вимберг, Brankovic, Букер, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
23 ноября 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
90 : 92
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Небо, Колсон
Барселона: Да Силва, Паули, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Jakucionis, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
23 ноября 2023, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
90 : 73
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
23 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
87 : 79
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Mascolo, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Менало, Данстон, Абасс
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
23 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
99 : 75
Альба
Берлин, Германия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Альба: Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Nikic, Самар, Кумадже, Тиман

Отметим матч АСВЕЛ — «Бавария», в котором команды овертайм, где набрали в сумме на двоих 53 очка.

Мадридский «Реал» провёл на данный момент в Евролиге девять матчей и выиграл все из них. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги. Следом расположились «Барселона» и «Виртус Болонья» (Италия).

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

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