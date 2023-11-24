УНИКС — ЦСКА. Обзор лучших моментов

Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Игра закончилась уверенной победой армейцев со счётом 79:66. Гости уверенно смотрелись по ходу всей игры и смогли удержать задел в 12 очков, созданный перед заключительной четвертью.

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Наиболее результативным игроком встречи оказался французский форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. Отметим, что в составе хозяев по причине болезни отсутствовал американский защитник Маркос Найт.

Благодаря победному результату ЦСКА упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды пока лишь одно поражение — от «Локомотива-Кубань». В свою очередь для УНИКСа это поражение стало третьим в сезоне.