Видеообзор матчей Евролиги за 23 ноября
Вчера, 23 ноября, прошло пять матчей в рамках 10-го тура Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.
«Бавария» смогла переиграть АСВЕЛ в овертайме со счётом 101:100.
«Барселона» в концовке одолела «Маккаби» Тель-Авив со счётом 92:90 и сохранила второе место в таблице Евролиги.
Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Барселона»
«Панатинаикос» уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 90:73.
Евролига. «Панатинаикос» — «Валенсия»
«Виртус» Болонья оказался сильнее в матче с «Фенербахче (87:79).
Евролига. «Виртус Болонья» — «Фенербахче»
«Реал» Мадрид разгромил немецкую «Альбу» со счётом 99:75. Испанский клуб увеличил свою победную серию до девяти игр.
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