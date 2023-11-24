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Видеообзор матчей Евролиги за 23 ноября

Видеообзор матчей Евролиги за 23 ноября
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Вчера, 23 ноября, прошло пять матчей в рамках 10-го тура Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«Бавария» смогла переиграть АСВЕЛ в овертайме со счётом 101:100.

Евролига. АСВЕЛ — «Бавария»

«Барселона» в концовке одолела «Маккаби» Тель-Авив со счётом 92:90 и сохранила второе место в таблице Евролиги.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Барселона»

«Панатинаикос» уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 90:73.

Евролига. «Панатинаикос» — «Валенсия»

«Виртус» Болонья оказался сильнее в матче с «Фенербахче (87:79).

Евролига. «Виртус Болонья» — «Фенербахче»

«Реал» Мадрид разгромил немецкую «Альбу» со счётом 99:75. Испанский клуб увеличил свою победную серию до девяти игр.

Евролига. «Реал Мадрид» — «Альба»

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