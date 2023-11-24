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Дмитрий Кулагин: допустили огромное количество ошибок

Дмитрий Кулагин: допустили огромное количество ошибок
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Игрок УНИКСа Дмитрий Кулагин рассказал о причинах поражения команды в матче с ЦСКА (66:79).

«Не получилось практически всё, это видно на табло. Мы старались в защите, но, к сожалению, допустили огромное количество ошибок. Поздравляю ЦСКА с победой, объективно они были сильнее, агрессивнее, играли слаженнее. Со стороны выглядело так, что ЦСКА был физически лучше, это и послужило ключом к их победе.

В тайм‑аутах тренер говорил объективные вещи очень эмоционально. К сожалению, это не помогло. Как он ни пытался нас зарядить своей энергией и исправить ошибки, сегодня мы оказались слабее.

Какой момент был переломным? Определённо можно выделить конкретную составляющую — подбор, который мы проиграли — и свой, и чужой щит. Соперники этим воспользовались и в нужные моменты реализовали свои броски, мы этого не сделали», — приводит слова Кулагина «Матч ТВ»

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