«Это бросилось в глаза». Сергей Кущенко назвал причины победы ЦСКА над УНИКСом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал основные причины победы ЦСКА во вчерашнем матче над казанским УНИКСом (79:66).

«Выделил бы несколько ключевых факторов. Во-первых, это отсутствие Найта. Маркос один из ключевых игроков в системе Перасовича. Очень сильный персональщик, великолепно сдерживает лучшего игрока соперников. Если помните, защитник также пропускал матч в Самаре, где УНИКС пропустил больше 100 очков и проиграл. Во-вторых, хозяева значительно уступили подбор (26-42. — Прим. «Чемпионата»).

Передняя линия ЦСКА сыграла выше всяких похвал, особенно Джекири, вернувшийся в Казань в составе другой команды. В-третьих, ЦСКА показал высочайший уровень дисциплины и коммуникации. Между игроками, между тренером и баскетболистами. Это бросилось в глаза, особенно на фоне их недавнего матча с «Руной», который я тоже посетил.

Все, кто выходил со скамейки, выглядели очень солидно, усиливали игру: Антонов, Карданахишвили, Жан-Шарль. Да, возможно, Уэйр провёл не лучший матч. В атаке у него почти не клеилось. Но нашлись другие лидеры: Мело, М'бай, тот же Джекири», — сказал Кущенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам этого матча армейцы упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 91,7. У УНИКСа данный показатель стал 72,7. Казанцы находятся на второй строчке.