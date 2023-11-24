Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это бросилось в глаза». Сергей Кущенко назвал причины победы ЦСКА над УНИКСом

«Это бросилось в глаза». Сергей Кущенко назвал причины победы ЦСКА над УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал основные причины победы ЦСКА во вчерашнем матче над казанским УНИКСом (79:66).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Выделил бы несколько ключевых факторов. Во-первых, это отсутствие Найта. Маркос один из ключевых игроков в системе Перасовича. Очень сильный персональщик, великолепно сдерживает лучшего игрока соперников. Если помните, защитник также пропускал матч в Самаре, где УНИКС пропустил больше 100 очков и проиграл. Во-вторых, хозяева значительно уступили подбор (26-42. — Прим. «Чемпионата»).

Передняя линия ЦСКА сыграла выше всяких похвал, особенно Джекири, вернувшийся в Казань в составе другой команды. В-третьих, ЦСКА показал высочайший уровень дисциплины и коммуникации. Между игроками, между тренером и баскетболистами. Это бросилось в глаза, особенно на фоне их недавнего матча с «Руной», который я тоже посетил.

Все, кто выходил со скамейки, выглядели очень солидно, усиливали игру: Антонов, Карданахишвили, Жан-Шарль. Да, возможно, Уэйр провёл не лучший матч. В атаке у него почти не клеилось. Но нашлись другие лидеры: Мело, М'бай, тот же Джекири», — сказал Кущенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам этого матча армейцы упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 91,7. У УНИКСа данный показатель стал 72,7. Казанцы находятся на второй строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 16, Д. Кулагин - 14, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 7, Бако - 6, Комолов - 4, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Ухов - 5, Руженцев - 4, Карданахишвили - 2, Михайловский, Антонов, Гафуров
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android