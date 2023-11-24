Сергей Кущенко — об игровом спаде «Зенита»: комбинация Паскуаля срабатывает в конце сезона

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал неуверенную игру «Зенита» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. После 12 сыгранных матчей команда Хавьера Паскуаля занимает третье место с 66,7% побед.

«По летним подписаниям, по именам — они фавориты. Да, игра пока вызывает вопросы, но мы знаем, что Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона всегда срабатывает. В чемпионский год «Зенит» преобразился ближе к решающим матчам. В прошлом сезоне было то же самое.

В плей-офф это была совсем другая команда, претендовавшая на титул. Но судьба медалей, как вы помните, решалась в седьмом матче полуфинальной серии в Казани. «Зенит» выигрывал и владел мячом за несколько секунд до конца. Но потеря Зубкова, два точных штрафных Хантера — и в финал отправился УНИКС.

За такие моменты мы и любим баскетбол. Это запоминается надолго. УНИКС тоже в числе главных фаворитов. Они сохранили костяк чемпионской команды. Думаю, в январе-феврале казанцы должны обрести былую стабильность», — приводит слова Кущенко «Спорт-экспресс».