«Монако» вырвал в гостях победу у «Басконии» и другие результаты 24 ноября в Евролиге
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24 ноября состоялись четыре матча 10-го тура баскетбольной Евролиги.
Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:
«Анадолу Эфес» — «Партизан» — 100:94;
«Олимпиакос» — «Жальгирис» — 89:72;
«Баскония» — «Монако» — 75:77;
«Црвена Звезда» — «Олимпия Милан» — 71:93.
Лидером текущего сезона Евролиги является мадридский «Реал», имеющий 18 очков после девяти сыгранных матчей. Второе место занимает «Барселона», с 16 очками в 10 играх. Замыкает тройку сильнейших итальянский «Виртус», набравший в 10 играх 14 очков. Всего в турнире участвуют 18 команд.
Напомним, российские клубы не принимают участия в турнире из-за отстранения.
Действующим победителем Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос».
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
100 : 94
Партизан
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Партизан: Вукчевич, Ледей, Копривица, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2023, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 72
Жальгирис
Каунас, Литва
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Montvila, Бирутис, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
75 : 77
Монако
Монако, Монако
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
71 : 93
Олимпия Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
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