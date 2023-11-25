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«Монако» вырвал в гостях победу у «Басконии» и другие результаты 24 ноября в Евролиге

24 ноября состоялись четыре матча 10-го тура баскетбольной Евролиги.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Анадолу Эфес» — «Партизан» — 100:94;

«Олимпиакос» — «Жальгирис» — 89:72;

«Баскония» — «Монако» — 75:77;

«Црвена Звезда» — «Олимпия Милан» — 71:93.

Лидером текущего сезона Евролиги является мадридский «Реал», имеющий 18 очков после девяти сыгранных матчей. Второе место занимает «Барселона», с 16 очками в 10 играх. Замыкает тройку сильнейших итальянский «Виртус», набравший в 10 играх 14 очков. Всего в турнире участвуют 18 команд.

Напомним, российские клубы не принимают участия в турнире из-за отстранения.

Действующим победителем Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос».