«Орландо» нанёс «Бостону» четвёртое поражение в нынешнем сезоне НБА

«Орландо Мэджик» победил «Бостон Селтикс» со счётом 113:96 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо. Для лидеров Восточной конференции «Бостона» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне НБА.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Мориц Вагнер. На его счету 27 очков. Он также получил пять персональных фолов. В составе «Орландо» Паоло Банкеро набрал 23 очка, сделал семь подборов и отдал пять передач. На счету Франца Вагнера 17 очков, восемь подборов и шесть передач.

У «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум (26 очков, пять подборов). Джейлен Браун набрал 18 очков, Деррик Уайт — 16 и сделал пять подборов. У Люка Корнета на счету 12 очков при шести подборах, у Сэма Хозера — 10.