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«Орландо» нанёс «Бостону» четвёртое поражение в нынешнем сезоне НБА

«Орландо» нанёс «Бостону» четвёртое поражение в нынешнем сезоне НБА
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«Орландо Мэджик» победил «Бостон Селтикс» со счётом 113:96 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо. Для лидеров Восточной конференции «Бостона» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Мориц Вагнер. На его счету 27 очков. Он также получил пять персональных фолов. В составе «Орландо» Паоло Банкеро набрал 23 очка, сделал семь подборов и отдал пять передач. На счету Франца Вагнера 17 очков, восемь подборов и шесть передач.

У «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум (26 очков, пять подборов). Джейлен Браун набрал 18 очков, Деррик Уайт — 16 и сделал пять подборов. У Люка Корнета на счету 12 очков при шести подборах, у Сэма Хозера — 10.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Вагнер - 17, Энтони - 16, Саггс - 10, Битадзе - 6, Айзек - 5, Инглс - 5, Харрис - 4, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 18, Уайт - 16, Корнет - 12, Хозер - 10, Порзингис - 9, Хорфорд - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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