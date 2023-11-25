Видеообзор матчей Евролиги за 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, состоялись четыре матча 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал пятую победу в сезоне, обыграв сербский «Партизан» со счётом 100:94.

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Партизан»:

Греческий «Олимпиакос» выиграл шестой матч в сезоне, переиграв литовский «Жальгирис» — 89:72.

Евролига. «Олимпиакос» — «Жальгирис»:

Испанская «Баскония» уступила «Монако» — 75:77. Монегаски одержали шестую победу в регулярном чемпионате.

Евролига. «Баскония» — «Монако»:

В ещё одном матче сербская «Црвена Звезда» потерпела крупное поражение от «Олимпии Милан» — 71:93. Итальянская команда выиграла четвёртую встречу в регулярном чемпионате.