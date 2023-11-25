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Форвард «Лейкерс» Хатимура пропустит не меньше недели из-за перелома носа

Форвард «Лейкерс» Хатимура пропустит не меньше недели из-за перелома носа
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура перенёс операцию после перелома носа, сообщает ESPN. Примерно через неделю врачи команды проведут его повторное обследование.

Японский игрок не поехал с командой на гостевой матч с «Кливленд Кавельерс», который начнётся в ночь на 26 ноября в 3:30 по московскому времени. Хатимура будет отсутствовать и на трёх следующих выездных поединках «Лейкерс» с «Филадельфией Сиксерс», «Детройт Пистонс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Хатимура получил травму в конце первой четверти матча с «Даллас Маверикс» (101:104) в ночь на 26 ноября. Японец в нынешнем сезоне набирал 11,8 очка и делал 3,8 подбора в среднем за матч.

В списке травмированных «Лейкерс» также находятся Джарред Вандербилт (бурсит пятки), и Гэйб Винсент из-за проблем с левым коленом. Под вопросом участие в игре с «Кливлендом» Кэма Реддиша, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

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