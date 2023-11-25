Тайриз Халибёртон эффектно уложил на паркет новичка «Детройта» и попал трёхочковый бросок

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написании новости счёт — 73:69 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон в середине второй четверти стал автором эффектного момента, уложив на паркет лёгкого форварда «Детройта» Осара Томпсона. Халибёртон также был точен из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 12,3 передачи и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 46,2.