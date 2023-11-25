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Тайриз Халибёртон эффектно уложил на паркет новичка «Детройта» и попал трёхочковый бросок

Тайриз Халибёртон эффектно уложил на паркет новичка «Детройта» и попал трёхочковый бросок
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написании новости счёт — 73:69 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон в середине второй четверти стал автором эффектного момента, уложив на паркет лёгкого форварда «Детройта» Осара Томпсона. Халибёртон также был точен из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 25,3 очка, 12,3 передачи и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,1, трёхочковых — 46,2.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
136 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 23, Хилд - 18, Матурин - 15, Топпин - 15, Нембард - 13, Браун - 10, Джексон - 8, Смит - 8, Уокер, Макконнелл, Нвора, Шиппард
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 25, Дюрен - 13, Стюарт - 10, Томпсон - 8, Ливерс - 8, Хейз - 6, Бёркс - 6, Багли III - 6, Уайзмен, Умуде, Нокс, Сассер
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