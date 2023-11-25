Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Йорк» совершил камбэк в четвёртой четверти и переиграли «Майами» в концовке

«Нью-Йорк» совершил камбэк в четвёртой четверти и переиграли «Майами» в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 100:98.

Турнирная таблица. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету сегодня 24 очка. Хорошую игру в атаке также показал защитник Иммануэль Куикли. В его активе 20 очков. Стоит отметить также защитника Ар Джей Барретта, набравшего 18 очков и семь подборов.

Лидер «Майами» Джимми Батлер завершил встречу с 23 очками. Он не смог реализовать бросок в концовке на победу. Его партнёр по команде Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 21 очко и 12 подборов. «Никс» переиграли «Хит» в заключительной четверти со счётом 29:11, совершив камбэк.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 98
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 20, Барретт - 18, Рэндл - 13, Харт - 10, Дивинченцо - 5, Робинсон - 5, Гримс - 3, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 21, Ричардсон - 15, Жакез-мл. - 15, Лоури - 10, Лав - 7, Хайсмит - 5, Мартин - 2, Кэйн, Суидер, Брайант
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android