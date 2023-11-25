«Нью-Йорк» совершил камбэк в четвёртой четверти и переиграли «Майами» в концовке

Сегодня, 25 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 100:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету сегодня 24 очка. Хорошую игру в атаке также показал защитник Иммануэль Куикли. В его активе 20 очков. Стоит отметить также защитника Ар Джей Барретта, набравшего 18 очков и семь подборов.

Лидер «Майами» Джимми Батлер завершил встречу с 23 очками. Он не смог реализовать бросок в концовке на победу. Его партнёр по команде Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 21 очко и 12 подборов. «Никс» переиграли «Хит» в заключительной четверти со счётом 29:11, совершив камбэк.