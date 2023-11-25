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36 очков ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» переиграть лидера Запада «Миннесоту»

36 очков ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» переиграть лидера Запада «Миннесоту»
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Сегодня, 25 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз». Победу в итоге одержали гости со счётом 124:111.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. Сегодня на его счету 36 очков, семь подборов и 12 результативных передач. Хорошие игры в атаке провели Харрисон Барнс (18) и Малик Монк (17). Литовский бигмен Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.

Лучшим снайпером «Миннесоты» в этом матче стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 35 очков, семь подборов и пять передач. Дабл-даблам отметились два основных бигмена команды: Карл-Энтони Таунс (27 очков и 11 подборов) и Руди Гобер (12 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Таунс - 27, Гобер - 12, Браун - 10, Рид - 9, Александер-Уолкер - 6, Конли - 6, Андерсон - 4, Милтон - 2, Майнотт, Никс, Миллер
Сакраменто Кингз: Фокс - 36, Барнс - 18, Монк - 17, Сабонис - 15, Хаертер - 10, Эдвардс - 10, Лайлз - 9, Митчелл - 5, Макги - 4, Дуарте, Везенков, Слоусон, Джонс, Петрушев
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