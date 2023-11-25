36 очков ДеАарона Фокса позволили «Сакраменто» переиграть лидера Запада «Миннесоту»

Сегодня, 25 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз». Победу в итоге одержали гости со счётом 124:111.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. Сегодня на его счету 36 очков, семь подборов и 12 результативных передач. Хорошие игры в атаке провели Харрисон Барнс (18) и Малик Монк (17). Литовский бигмен Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.

Лучшим снайпером «Миннесоты» в этом матче стал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 35 очков, семь подборов и пять передач. Дабл-даблам отметились два основных бигмена команды: Карл-Энтони Таунс (27 очков и 11 подборов) и Руди Гобер (12 очков и 11 подборов).