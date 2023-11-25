«Сакраменто» отчислит сербского форварда, который проводит первый сезон в НБА

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что «Сакраменто Кингз» отчислят сербского игрока Филипа Петрушева.

«Источники ESPN сообщают, что «Сакраменто Кингз» отчисляет форварда Филипа Петрушева, который, как ожидается, подпишет в скором времени контракт заграницей. Команда планирует держать свободное место в команде в обозримом будущем. 23-летний игрок принял участие в двух играх команды», — написал Войнаровски.

Минувший сезон игрок провёл в «Црвене Звезде». Ещё в 2021 году он был задрафтован «Филадельфией Сиксерс» под 50-м номером. В нынешнем сезоне он провёл за «Сиксерс» одну игру, впоследствии был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс», затем — в «Саркаменто Кингз». В общей сложности за калифорнийскую команду Филип сыграл 10 минут.