Если бы «Чикаго» не задрафтовал Пиппена, какое место в истории бы занимал Джордан?

Майкл Джордан большинством болельщиков и экспертов до сих пор считается величайшим баскетболистом в истории. Задрафтованный в 1984 году, Майкл почти сразу начал показывать высочайший уровень игры, но первые шесть сезонов своей карьеры Джордану не удавалось выиграть чемпионство.

Всё начало меняться в 1987 году, когда командой был задрафтован Скотти Пиппен, который станет главным товарищем Джордана во всех шести его походах за титулом. Но давайте представим, если бы Пиппен не оказался вместе с Джорданом, а Майклу удалось бы выиграть значительно меньшее количеством титулов, например, только один или два, — как бы это сказалось на нашем восприятии этого игрока в истории баскетбола? Считался бы ли он также самым лучшим в истории? Хотим знать ваше мнение.