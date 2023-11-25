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Форвард «Минска» рассказал, что необходимо команде для победы над «Локомотивом-Кубань»

Форвард «Минска» рассказал, что необходимо команде для победы над «Локомотивом-Кубань»
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Форвард «Минска» Артём Секушенко рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы одержать победу в ближайшей игре с «Локомотивом-Кубань», которая пройдёт 26 ноября.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Команду ждёт третий домашний поединок подряд. Считаю, что нам нужно больше коммуницировать в защите и помогать друг другу. Также необходимо оставаться сфокусированными до самого конца, бороться и не опускать руки, реализовать задуманное в каждой атаке. Ждём всех наших зрителей на арене», — сказал Секушенко в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, на данный момент «Минск» является единственным клубом Единой лиги ВТБ, который пока не побеждал в текущем сезоне. «Локомотив-Кубань» идёт на пятом месте в турнирной таблице, выиграв 58,3% матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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