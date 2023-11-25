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ЦСКА — лидер Единой лиги ВТБ по числу результативных передач за игру

ЦСКА — лидер Единой лиги ВТБ по числу результативных передач за игру
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Единая лига ВТБ подвела промежуточные итоги чемпионата и отметила лидеров по ряду статистических показателей. Так, по числу передач в среднем за игру лучшей командой является лидер зачёта, московский ЦСКА — 20,1.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметис, что после 12 игр (11 побед и одно поражение) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

В последнем матче, состоявшемся 23 ноября, ЦСКА на выезде обыграл казанский УНИКС, встреча завершилась со счётом 79:66. Следующий матч ЦСКА проведёт завтра, 26 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало — в 14:00 по московскому времени.

Купить билеты на матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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