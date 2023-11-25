ЦСКА — лидер Единой лиги ВТБ по числу результативных передач за игру

Единая лига ВТБ подвела промежуточные итоги чемпионата и отметила лидеров по ряду статистических показателей. Так, по числу передач в среднем за игру лучшей командой является лидер зачёта, московский ЦСКА — 20,1.

Отметис, что после 12 игр (11 побед и одно поражение) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

В последнем матче, состоявшемся 23 ноября, ЦСКА на выезде обыграл казанский УНИКС, встреча завершилась со счётом 79:66. Следующий матч ЦСКА проведёт завтра, 26 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало — в 14:00 по московскому времени.

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