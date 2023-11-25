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Генеральный директор МБА объяснил, в чём будет заключаться секрет успеха в игре с УНИКСом

Генеральный директор МБА объяснил, в чём будет заключаться секрет успеха в игре с УНИКСом
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Генеральный директор МБА Игорь Кочарян поделился ожиданиями от предстоящей игры против одного из лидеров Единой лиги ВТБ — казанского УНИКСа. Кочарян отметил, что результат матча будет зависеть от игры в обороне.

«Игра в любом случае будет тяжёлая. Соперник после поражения от ЦСКА будет максимально мотивирован и мобилизован. Но, естественно, шансы есть всегда. В принципе со всеми командами мы играем достаточно плотно, и где‑то мы несколько концовок проиграли там, где можно было победить. Да и лига сейчас настолько непредсказуемая, что каждый может обыграть каждого. Думаю, что завтрашний матч — не исключение. Готовимся и настраиваемся на борьбу.

Учитывая, что УНИКС плотно и агрессивно защищается, тут немало будет зависеть от того, насколько мы готовы соответствовать такой защите и сами предложить такую же защиту. Если будем готовы к такому ритму, то, мне кажется, и шансы будут. Ребята максимально мотивированы», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА
Москва
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