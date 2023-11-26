Защитник МБА Якушин: в Единой Лиге ВТБ нет слабых соперников

Защитник ПБК МБА Тимофей Якушин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем в рамках Единой лиги с УНИКСом. Матч между московский и казанской командами состоится сегодня, 26 ноября, в 18:00 мск.

«Мы одинаково готовимся ко всем матчам, но когда едешь в гости к чемпиону, должен сохранять максимальную концентрацию. В Единой Лиге ВТБ нет слабых соперников, а УНИКС — один из главных фаворитов всего сезона. Это очень классная команда с большим количеством сильнейших баскетболистов.

На Суперкубке у казанцев не всё получалось, но со старта регулярки они показывают отличный баскетбол, лидируют по результативности, находятся на хорошем ходу. В любом случае, если мы выложимся на сто процентов и сыграем так, как можем, способны добиться результата», — приводит слова Якушина официальный телеграм-канал ПБК МБА.