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Защитник МБА Якушин: в Единой Лиге ВТБ нет слабых соперников

Защитник МБА Якушин: в Единой Лиге ВТБ нет слабых соперников
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Защитник ПБК МБА Тимофей Якушин рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем в рамках Единой лиги с УНИКСом. Матч между московский и казанской командами состоится сегодня, 26 ноября, в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы одинаково готовимся ко всем матчам, но когда едешь в гости к чемпиону, должен сохранять максимальную концентрацию. В Единой Лиге ВТБ нет слабых соперников, а УНИКС — один из главных фаворитов всего сезона. Это очень классная команда с большим количеством сильнейших баскетболистов.

На Суперкубке у казанцев не всё получалось, но со старта регулярки они показывают отличный баскетбол, лидируют по результативности, находятся на хорошем ходу. В любом случае, если мы выложимся на сто процентов и сыграем так, как можем, способны добиться результата», — приводит слова Якушина официальный телеграм-канал ПБК МБА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА
Москва
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