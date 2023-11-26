Дабл-дабл Дэвиса (32+13) позволил «Лейкерс» обыграть «Кливленд»

Сегодня, 26 ноября, в Кливленде (США) на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в итоге одержали гости со счётом 121:115.

Самым результативным игроком встречи стал бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Его партнёр по команде Леброн Джеймс отличился 22 очками, шестью подборами и шестью результативными передачами. Ещё пять игроков калифорнийского коллектива набрали 10 очков или более: Остин Ривз (15), Кристиан Вуд (13), Макс Кристи (12), Д`Анджело Расселл (10) и Джексон Хэйс (10).

В составе «Кавальерс» лучшим снайпером оказался защитник Донован Митчелл. В его активе 22 очка, пять подборов и шесть ассистов. Дабл-даблом отметился центровой Джарретт Аллен: 21 очко и 14 подборов.