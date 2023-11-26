Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Пари НН» рассказали о продаже всех билетов в преддверии матча с ЦСКА

В «Пари НН» рассказали о продаже всех билетов в преддверии матча с ЦСКА
Комментарии

В официальном телеграм-канале «Пари Нижний Новгород» вышло сообщение, где заявляется о том, что болельщики купили почти все билеты на сегодняшний матч с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На матче «Пари НН» — ЦСКА 26 ноября нашу команду ждет невероятная поддержка трибун, ведь практически все билеты проданы.

Парням она очень пригодится, поскольку на паркет вновь придется выйти в усечённом составе. Из-за травм не сыграют Андрей Воронцевич, Александр Чадов, Гленн Кози, Брайон Аллен и Дмитрий Хвостов.

Поэтому за всех ребят в строю топите до последней секунды матча! Наши болельщики — наш шестой игрок на площадке.

А еще «Ваша вера — наша сила», помните», — сообщается в телеграм-канале команды.

Матч между нижегородцами и «армейцами» состоится в 14:00 мск.

Материалы по теме
Райкович: «НН» будет играть ещё жёстче, чтобы компенсировать нехватку опытных игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android