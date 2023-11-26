В «Пари НН» рассказали о продаже всех билетов в преддверии матча с ЦСКА

В официальном телеграм-канале «Пари Нижний Новгород» вышло сообщение, где заявляется о том, что болельщики купили почти все билеты на сегодняшний матч с ЦСКА.

«На матче «Пари НН» — ЦСКА 26 ноября нашу команду ждет невероятная поддержка трибун, ведь практически все билеты проданы.

Парням она очень пригодится, поскольку на паркет вновь придется выйти в усечённом составе. Из-за травм не сыграют Андрей Воронцевич, Александр Чадов, Гленн Кози, Брайон Аллен и Дмитрий Хвостов.

Поэтому за всех ребят в строю топите до последней секунды матча! Наши болельщики — наш шестой игрок на площадке.

А еще «Ваша вера — наша сила», помните», — сообщается в телеграм-канале команды.

Матч между нижегородцами и «армейцами» состоится в 14:00 мск.