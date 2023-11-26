Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» разгромили «Даллас», несмотря на 56 очков от Ирвинга и Дончича

«Клипперс» разгромили «Даллас», несмотря на 56 очков от Ирвинга и Дончича
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 107:88.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 26 очками и шестью подборами.

Лучшим снайпером «Клипперс» в этом матче стал форвард Пол Джордж. В его активе 25 очков, девять подборов и четыре передачи. Ещё четыре игрока калифорнийской команды набрали 10 очков или более: Теренс Мэнн (17), Норман Пауэлл (15), Расселл Уэстбрук (14) и Ивица Зубац (11).

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Мэнн - 17, Пауэлл - 15, Уэстбрук - 14, Зубац - 11, Харден - 8, Леонард - 8, Тайс - 5, Хиланд - 3, Диабате - 1, Коффи, Такер, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 12, Уильямс - 5, Харди - 4, Джонс - 4, Карри - 3, Экзам - 2, Пауэлл - 2, Грин, Проспер, Холмс, Моррис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android