«Клипперс» разгромили «Даллас», несмотря на 56 очков от Ирвинга и Дончича

Сегодня, 26 ноября, в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 107:88.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич. На его счету сегодня 30 очков и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 26 очками и шестью подборами.

Лучшим снайпером «Клипперс» в этом матче стал форвард Пол Джордж. В его активе 25 очков, девять подборов и четыре передачи. Ещё четыре игрока калифорнийской команды набрали 10 очков или более: Теренс Мэнн (17), Норман Пауэлл (15), Расселл Уэстбрук (14) и Ивица Зубац (11).