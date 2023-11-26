ЦСКА смог переломить ход выездной игры против «Пари НН» и одержать 12-ю победу в сезоне

Сегодня, 26 ноября, состоялся матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Пари Нижний Новгород» и московским ЦСКА. Матч завершился победой гостей со счётом 74:72.

«Армейцы» уступили хозяевам площадки две первых четверти, однако смогли вернуться в игру, забрав третью четверть со счётом 19:12, и в решающей четверти, несмотря на неудачное начало, смогли удержать лидерство.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Антон Астапкович. На его счету 18 очков, а также три подбора и две результативные передачи.

Благодаря победе ЦСКА укрепил лидерство в чемпионате — на счету коллектива из Москвы одно поражение от «Локомотив-Кубань». В свою очередь, «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего лишь три победы в 12 играх.