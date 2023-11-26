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ЦСКА смог переломить ход выездной игры против «Пари НН» и одержать 12-ю победу в сезоне

ЦСКА смог переломить ход выездной игры против «Пари НН» и одержать 12-ю победу в сезоне
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матча в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Пари Нижний Новгород» и московским ЦСКА. Матч завершился победой гостей со счётом 74:72.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Армейцы» уступили хозяевам площадки две первых четверти, однако смогли вернуться в игру, забрав третью четверть со счётом 19:12, и в решающей четверти, несмотря на неудачное начало, смогли удержать лидерство.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Антон Астапкович. На его счету 18 очков, а также три подбора и две результативные передачи.

Благодаря победе ЦСКА укрепил лидерство в чемпионате — на счету коллектива из Москвы одно поражение от «Локомотив-Кубань». В свою очередь, «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего лишь три победы в 12 играх.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 74
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Новакович - 24, Зоткин - 20, Ганькевич - 10, Бабурин - 8, Беленицкий - 6, Ивлев - 4, Ганькевич, Апич, Стребков, Рудковский
ЦСКА: Астапкович - 18, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 12, Тримбл - 11, Уэйр - 8, Ухов - 5, Михайловский - 3, Джекири - 2, Антонов - 2, Руженцев, Карданахишвили, Гафуров
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