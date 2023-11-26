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Дэвис — об игре с «Кливлендом»: будучи агрессивными, решили играть через меня

Дэвис — об игре с «Кливлендом»: будучи агрессивными, решили играть через меня
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Звёздный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, который успешно провёл выездную для его команды игру против «Кливленд Кавальерс» рассказал, в чём заключалась причина его результативности и отметил своих партнёров по команде. Напомним, игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 121:115.

«Просто будучи агрессивными, мы решили играть через меня. Честно говоря, я просто стараюсь победить в баскетбольной игре. Думаю, моя команда заложила основу в начале первой половины. Кристиан Вуд с его очками, Джексон Хэйс с его угрозой броска, а затем Остин Ривз, Д'Анджело Расселл, Леброн Джеймс, Торин Принс, Макс Кристи и все остольные открылись для меня во второй половине.

Была возможность сделать несколько пост-апов, совершить несколько бросков со средней дистанции, несколько дальних бросков. Однако я думаю, что всё дело в нашей защите, которая действовала как надо и двигалась после того, как забирала мяч. В конце концов, мы были более агрессивными», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Всего на счету Дэвиса в игре против «Кливленда» 32 очка, 13 подборов и три результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Аллен - 21, Мобли - 18, Страс - 13, Ньянг - 13, Портер - 11, ЛеВерт - 6, Гарлэнд - 6, Окоро - 5, Меррилл, Томпсон, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 22, Ривз - 15, Вуд - 13, Кристи - 12, Расселл - 10, Хэйс - 10, Принс - 7, Худ-Скифино, Фадж, Льюис, Ходж
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