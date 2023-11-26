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Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 26 ноября, прошёл очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 74:72 в пользу гостей. Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеообзор встречи.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Астапкович. На его счету 18 очков, а также три подбора и две результативные передачи. Тяжёлый форвард Амат М'Бай, в свою очередь, добавил 13 очков и шесть подборов.

Благодаря победе ЦСКА укрепил лидерство в чемпионате, на счету коллектива из Москвы лишь одно поражение — от «Локомотив-Кубань». В свою очередь, «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего три победы в 12 играх.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 74
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Новакович - 24, Зоткин - 20, Ганькевич - 10, Бабурин - 8, Беленицкий - 6, Ивлев - 4, Ганькевич, Апич, Стребков, Рудковский
ЦСКА: Астапкович - 18, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 12, Тримбл - 11, Уэйр - 8, Ухов - 5, Михайловский - 3, Джекири - 2, Антонов - 2, Руженцев, Карданахишвили, Гафуров
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