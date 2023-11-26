Видеообзор матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 26 ноября, прошёл очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ, в котором нижегородский «Пари» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 74:72 в пользу гостей. Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеообзор встречи.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Астапкович. На его счету 18 очков, а также три подбора и две результативные передачи. Тяжёлый форвард Амат М'Бай, в свою очередь, добавил 13 очков и шесть подборов.

Благодаря победе ЦСКА укрепил лидерство в чемпионате, на счету коллектива из Москвы лишь одно поражение — от «Локомотив-Кубань». В свою очередь, «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего три победы в 12 играх.