«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 26 ноября, в Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» состоялся очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местным баскетбольный клубом «Минск» и краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Максим Житлухин (Оренбург) и Анна Мирошниченко (Москва). Игра завершилась победой гостей со счётом 90:86.
В составе хозяев самым результативным игроком стал разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, который записал в собственный актив 38 очков. У гостей наибольшее количество очков заработал Девон Акун-Пёрселл (16).
Таким образом, «Минск» по-прежнему не имеет ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб из Беларуси занимает последнее место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» пребывает на пятой строчке.
- 26 ноября 2023
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
15:51
-
15:41
-
15:20
-
14:55
-
14:02
-
13:20
-
12:35
-
11:40
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:32
-
09:00
-
08:55
-
07:12
-
06:08
-
05:58
-
05:43
-
05:35
-
05:21
-
03:46
-
00:14
- 25 ноября 2023
-
23:03
-
22:29
-
21:16
-
20:31
-
19:20
-
18:45
-
17:46
-
16:02
-
15:10
-
14:33