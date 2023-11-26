«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 26 ноября, в Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» состоялся очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местным баскетбольный клубом «Минск» и краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Максим Житлухин (Оренбург) и Анна Мирошниченко (Москва). Игра завершилась победой гостей со счётом 90:86.

В составе хозяев самым результативным игроком стал разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, который записал в собственный актив 38 очков. У гостей наибольшее количество очков заработал Девон Акун-Пёрселл (16).

Таким образом, «Минск» по-прежнему не имеет ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб из Беларуси занимает последнее место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» пребывает на пятой строчке.