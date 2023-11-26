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«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 26 ноября, в Минске на стадионе «Фалкон Клаб-Арена» состоялся очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местным баскетбольный клубом «Минск» и краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Максим Житлухин (Оренбург) и Анна Мирошниченко (Москва). Игра завершилась победой гостей со счётом 90:86.

В составе хозяев самым результативным игроком стал разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, который записал в собственный актив 38 очков. У гостей наибольшее количество очков заработал Девон Акун-Пёрселл (16).

Таким образом, «Минск» по-прежнему не имеет ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб из Беларуси занимает последнее место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» пребывает на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
86 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
Минск: Огунгбени-Джексон - 38, Чебашек - 14, Мотовилов - 7, Зечевич - 7, Куратник - 7, Стубеда - 4, Микульский - 4, Аладко - 3, Секушенко - 2, Коско, Паско, Дуду
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 16, Бэрфорд - 15, Уайт - 13, Морган - 12, Емченко - 9, Щербенев - 7, Мартюк - 5, Квитковских - 4, Близнюк - 4, Узинский - 3, Темиров - 2, Елатонцев
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