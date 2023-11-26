Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич прокомментировал победу в матче с «Минском»

Секулич прокомментировал победу в матче с «Минском»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (90:86).

«Мы начали игру неплохо, но вот замены сработали не совсем так, как мы рассчитывали. Это позволило сопернику почувствовать игру, что заметно всё для нас усложнило.

Джарред Огунгбеми-Джексон сегодня доставил очень много хлопот нашей обороне. Да и вся команда соперника сегодня здорово провела матч. У них ещё не было побед в чемпионате, что делало их только опаснее, ведь они были голодны до выигрыша.

Игрокам «Локо», в свою очередь, хочу напомнить, что важна каждая игра и нужно проводить с полной самоотдачей все матчи – не только против ЦСКА и «Зенита», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android