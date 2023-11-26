Емченко — о серии побед «Локомотива»: у нас одна цель, но ещё многое нужно исправить

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым прокомментировал победу своей команды над «Минском» в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (90:86).

— Как оцените матч? Ожидала ли команда такого сопротивления от клуба, который не одержал ни одной победы в чемпионате?

— Речи о недооценке соперника быть не может — мы на всех настраиваемся максимально серьёзно, независимо от того, на первом он месте или на последнем. Конечно же, я рад, что мы одержали в итоге победу, но отдам должное и сопернику за хорошую игру. Матч получился зрелищный и интересный.

— У «Локомотива» четыре победы подряд. Что изменилось внутри команды по сравнению со стартом сезона?

— Да глобально-то ничего и не поменялось, просто стала прорисовываться та командная игра, которую мы нарабатываем. Прибавляем в этом компоненте от матча к матчу. Но это не значит, что работы по улучшению в других направлениях не осталось. Вся команда, каждый игрок чётко понимает, для чего мы собрались, — у нас одна цель. Но, чтобы достичь её, ещё много чего нужно исправить.

После этого матча «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.