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Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма» переиграла «Автодор»

Пашутин рассказал, за счёт чего «Парма» переиграла «Автодор»
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Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (93:88).

«Хочу поблагодарить свою команду. Это очень важная победа для нас: и для уверенности, и для понимания того, что мы на правильном пути. У «Пармы» сегодня были проблемы с травмированными игроками. Но хочу отметить, что все ребята сплотились и сыграли и за себя, и за тех, кого не было на площадке. Мы были очень сфокусированы в защите, контролировали подборы и быстро двигали мяч, думаю, за счет этого мы и выиграли», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 26 очков. В составе хозяев отметился капитан команды Доминик Мавра — у него 23 очка.

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