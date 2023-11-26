Лукич: ЦСКА воспользовался той непростой ситуацией, в которой находится наша команда

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу поражения в матче с ЦСКА (72:74).

«ЦСКА дождался своего момента, и в концовке матча воспользовался той непростой ситуацией, в которой находится сейчас наша команда. Первый раз в жизни я провожу матч с семью игроками на площадке. Вместе с тем я хочу поздравить своих ребят. И в предыдущем матче против «Зенита», и сегодня против ЦСКА они показали, что являются лучшей частью нашего баскетбольного клуба. Молодцы! Снимаю перед ними шляпу. Благодарен за самоотдачу и опытным, и молодым игрокам. Да, есть моменты в игре, когда мы выпадаем. Уже в который раз оказываемся рядом с победой, но я уже думаю: «Не дай бог выиграть всемером». Потом придётся доказывать, что и вчетвером можно выигрывать», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.