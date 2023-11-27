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24 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Мемфисом»

24 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Мемфисом»
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Сегодня, 27 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости победили со счётом 119:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 24 очка, пять подборов и семь голевых передач. Его партнёр по команде, разыгрывающий Майк Конли отметился дабл-даблом — 18 очков, четыре подбора и 10 передач. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Карл-Энтони Таунс (18), Руди Гобер (13), Наз Рид (12).

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон-младший. Он набрал 18 очков, совершил четыре подбора и три передачи. Другой форвард, Санти Альдама, отметился 14 очками, семью подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
97 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Альдама - 14, Бейн - 13, Роуз - 12, Уильямс - 11, Родди - 11, Бийомбо - 10, Ноуэлл - 4, Харрисон - 2, Лофтон Мл. - 2, Гильярд, Уильямс Мл., Кончар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Конли - 18, Таунс - 18, Гобер - 13, Рид - 12, Александер-Уолкер - 9, Андерсон - 6, Милтон - 6, Браун - 6, Никс - 3, Майнотт - 2, Миллер - 2
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