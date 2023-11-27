24 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одержать победу над «Мемфисом»

Сегодня, 27 ноября, в Мемфисе (США) на арене «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Мемфис Гриззлиз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости победили со счётом 119:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 24 очка, пять подборов и семь голевых передач. Его партнёр по команде, разыгрывающий Майк Конли отметился дабл-даблом — 18 очков, четыре подбора и 10 передач. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Карл-Энтони Таунс (18), Руди Гобер (13), Наз Рид (12).

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал форвард Джарен Джексон-младший. Он набрал 18 очков, совершил четыре подбора и три передачи. Другой форвард, Санти Альдама, отметился 14 очками, семью подборами и двумя передачами.