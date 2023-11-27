Все результаты игрового дня НБА 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярный сезон НБА. 27 ноября. Результаты

«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 113:116.

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 130:117.

«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:119.

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 113:103.

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 118:109.

«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102.

«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:120.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление центрового «Денвера» Николы Йокича, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 39 очков, 11 подборов и девять результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он отметился 35 очками, шестью подборами и восемью передачами.