Все результаты игрового дня НБА 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. 27 ноября. Результаты
«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 113:116.
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 130:117.
«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:119.
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 113:103.
«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 118:109.
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102.
«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:120.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление центрового «Денвера» Николы Йокича, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 39 очков, 11 подборов и девять результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он отметился 35 очками, шестью подборами и восемью передачами.
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