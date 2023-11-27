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Все результаты игрового дня НБА 27 ноября

Все результаты игрового дня НБА 27 ноября
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Сегодня, 27 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 27 ноября. Результаты

«Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз» — 113:116.
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 130:117.
«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:119.
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 113:103.
«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 118:109.
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102.
«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:120.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление центрового «Денвера» Николы Йокича, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 39 очков, 11 подборов и девять результативных передач. Также отметим разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он отметился 35 очками, шестью подборами и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 116
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Рэндл - 28, Куикли - 18, Барретт - 9, Хартенштайн - 7, Дивинченцо - 6, Харт - 4, Гримс - 3, Робинсон - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Финикс Санз: Букер - 28, Гордон - 25, Гудвин - 14, Литтл - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Мету - 8, Нуркич - 8, Ватанабэ - 7, Окоги - 3, Ойбанкс - 3, Бол, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
130 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Вагнер - 30, Энтони - 30, Банкеро - 23, Саггс - 12, Вагнер - 11, Битадзе - 11, Хьюстан - 6, Харрис - 5, Блэк - 2, Океке, Инглс, Скофилд
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Розир - 22, Миллер - 20, Вашингтон - 13, Уильямс - 12, Хэйворд - 10, Болл - 7, Тор - 6, Смит - 4, Макгауэнс, Смит, Маледон, Блэк
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
97 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 18, Альдама - 14, Бейн - 13, Роуз - 12, Уильямс - 11, Родди - 11, Бийомбо - 10, Ноуэлл - 4, Харрисон - 2, Лофтон Мл. - 2, Гильярд, Уильямс Мл., Кончар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Конли - 18, Таунс - 18, Гобер - 13, Рид - 12, Александер-Уолкер - 9, Андерсон - 6, Милтон - 6, Браун - 6, Никс - 3, Майнотт - 2, Миллер - 2
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 21, Уайт - 15, Хозер - 12, Бэнтон - 8, Кета - 7, Притчард - 6, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Бриссетт, Уолш, Михайлюк, Стивенс
Атланта Хоукс: Янг - 33, Хантер - 24, Богданович - 23, Бей - 7, Мюррей - 6, Капела - 4, Оконгву - 4, Мэттьюз - 2, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Динвидди - 24, О'Нил - 20, Уокер - 20, Бриджес - 15, Уотфорд - 11, Джонсон - 10, Шарп - 9, Финни-Смит - 9, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 23, Лавин - 20, Уильямс - 20, Вучевич - 6, Досунму - 5, Драммонд - 4, Крэйг - 4, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Страс - 20, Аллен - 18, Мобли - 12, Митчелл - 10, Ньянг - 8, ЛеВерт - 7, Томпсон - 4, Окоро - 2, Меррилл, Портер, Джонс
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 18, Сиакам - 18, Барнс - 15, Шрёдер - 15, Трент-мл. - 13, Ануноби - 11, Буше - 5, Ачиува - 4, Флинн - 3, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Портер - 25, Джексон - 20, Колдуэлл-Поуп - 16, Строутер - 10, Джордан - 6, Браун - 5, Холидэй - 5, Уотсон - 4, Хафф - 2, Тайсон, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Васселл - 19, Брэнэм - 15, Шампани - 13, Джонсон - 10, Джонс - 10, Коллинс - 9, Бэсси - 9, Осман - 7, Сохан - 4, Грэм - 2, Макдермотт, Мамукелашвили
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