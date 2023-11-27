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Руна — Зенит. Прямая трансляция
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Единая лига ВТБ от 27 ноября 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», МБА, «Автодор»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 27 ноября и стартовые пятёрки
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В понедельник, 27 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. В общей сложности в этот день будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Самара», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Енисей». В заключительном матче игрового дня «Руна» в Москве примет «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с анонсом матчей и потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

17:00: «Астана» — «Самара»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (5-6) — 11-е место; «Самара» (7-5) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Астана»:«Самара»:
Маркелл ДжонсонНикола Ребич
Дэвин ДэвисДжеймс Томпсон
Ройс ХэммИлья Платонов
Максим МарчукРаде Загорац
Карвел АндерсонДжастин Роберсон

17:30: «Уралмаш» — «Енисей»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярский край
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Уралмаш» (6-6) — восьмое место; «Енисей» (8-4) — четвёртое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Уралмаш»:«Енисей»:
Антон ГлазуновДжеремайя Мартин
Октавиус ЭллисДжеремайя Мартин
Джавонте ДагласКсэвьер Ратэн-Мэйс
Гарретт НэвелсЕвгений Белянков
Александр ЗахаровСергей Долинин

20:00: «Руна» — «Зенит»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Руна» (6-5) — седьмое место; «Зенит» (8-4) — третье место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Руна»:«Зенит»:
Алекса РадановТрент Фрэйзер
Джувэн МорганСергей Карасёв
Никола ИвановичАндрей Зубков
Никола ИвановичКайл Курич
Никола ИвановичВинс Хантер
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