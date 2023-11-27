1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 27 ноября и стартовые пятёрки

В понедельник, 27 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. В общей сложности в этот день будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Самара», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Енисей». В заключительном матче игрового дня «Руна» в Москве примет «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с анонсом матчей и потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.
17:00: «Астана» — «Самара»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Астана» (5-6) — 11-е место; «Самара» (7-5) — шестое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Астана»:
|«Самара»:
|Маркелл Джонсон
|Никола Ребич
|Дэвин Дэвис
|Джеймс Томпсон
|Ройс Хэмм
|Илья Платонов
|Максим Марчук
|Раде Загорац
|Карвел Андерсон
|Джастин Роберсон
17:30: «Уралмаш» — «Енисей»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Уралмаш» (6-6) — восьмое место; «Енисей» (8-4) — четвёртое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Уралмаш»:
|«Енисей»:
|Антон Глазунов
|Джеремайя Мартин
|Октавиус Эллис
|Джеремайя Мартин
|Джавонте Даглас
|Ксэвьер Ратэн-Мэйс
|Гарретт Нэвелс
|Евгений Белянков
|Александр Захаров
|Сергей Долинин
20:00: «Руна» — «Зенит»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Руна» (6-5) — седьмое место; «Зенит» (8-4) — третье место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Руна»:
|«Зенит»:
|Алекса Раданов
|Трент Фрэйзер
|Джувэн Морган
|Сергей Карасёв
|Никола Иванович
|Андрей Зубков
|Никола Иванович
|Кайл Курич
|Никола Иванович
|Винс Хантер