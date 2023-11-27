1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 27 ноября и стартовые пятёрки

В понедельник, 27 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. В общей сложности в этот день будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Самара», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Енисей». В заключительном матче игрового дня «Руна» в Москве примет «Зенит». «Чемпионат» подготовил материал с анонсом матчей и потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало матчей указано по московскому времени.

17:00: «Астана» — «Самара»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Астана» (5-6) — 11-е место; «Самара» (7-5) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Астана»: «Самара»: Маркелл Джонсон Никола Ребич Дэвин Дэвис Джеймс Томпсон Ройс Хэмм Илья Платонов Максим Марчук Раде Загорац Карвел Андерсон Джастин Роберсон

17:30: «Уралмаш» — «Енисей»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Уралмаш» (6-6) — восьмое место; «Енисей» (8-4) — четвёртое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Уралмаш»: «Енисей»: Антон Глазунов Джеремайя Мартин Октавиус Эллис Джеремайя Мартин Джавонте Даглас Ксэвьер Ратэн-Мэйс Гарретт Нэвелс Евгений Белянков Александр Захаров Сергей Долинин

20:00: «Руна» — «Зенит»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Руна» (6-5) — седьмое место; «Зенит» (8-4) — третье место

Предполагаемые стартовые пятёрки