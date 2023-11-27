Кайл Курич из «Зенита» высказался в преддверии матча с «Руной»

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с московской «Руной», который состоится сегодня, 27 ноября.

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы провели это время продуктивно. «Руна» — отличная команда и показывает высокий уровень баскетбола.

В прошлой встрече у них не было нескольких игроков, поэтому для них эта игра была очень тяжёлой. Мы ожидаем, что против нас будет полный состав, поэтому никто не ждёт лёгкой прогулки», — приводит слова Курича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 11,9 очка, 1,3 результативной передачи и 1,9 подбора при общем проценте реализации двухочковых бросков 48,1, трёхочковых — 31.