Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Самары» Анзулович оценил расклады перед матчем с «Астаной» в Единой лиге ВТБ

Тренер «Самары» Анзулович оценил расклады перед матчем с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это будет сложная игра для нас. У нас есть некоторые проблемы с составом, но я верю в команду, верю, что она может показать хорошую игру. Тактически мы готовы к матчу, будем стараться контролировать игру, контролировать темп игры.

Мы уважаем «Астану», как и любого соперника, с которым встречаемся. Но для нас важно проявить собственные лучшие качества и воспользоваться шансами, чтобы выиграть», — приводит слова Анзуловича официальный сайт «Самары».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android