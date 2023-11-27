Никола Йокич оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о перспективах 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Ему 19 лет. Он играет усердно и не боится, что может устать. Он не принимает всё как должное. Этот парень совершает ошибки, и это нормально. Я думаю, что СМИ, которые следят за ним, ему не помогают, но он привыкнет к этому. Он собирается изменить игру. Сто процентов. Он уже на пути к этому», — приводит слова Йокича издание The Denver Post.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма в среднем за матч набирает 19,2 очка, совершает 9,5 подбора и отдаёт 2,6 передачи.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: