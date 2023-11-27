Грин — о дисквалификации за инцидент с Гобером: нельзя отстранять за то, что было раньше

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны НБА. Напомним, Грина дисквалифицировали на пять матчей за то, что во время игры регулярного чемпионата НБА он сцепился с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером, схватив его за шею.

«Я уже заплатил за прошлые инциденты. Меня отстраняли от участия в пятой игре финала 2016 года. И вы не можете продолжать отстранять меня за то, что было раньше», — приводит слова Грина у себя в социальных сетях обозреватель Шейна Рубин.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Ранее Грин ещё раз высказался об инциденте с Гобером, признавшись, что не жалеет о своих действиях, так как в тот момент заступался за товарищей по команде.